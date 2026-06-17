Дешевый компакт Arcfox T1 от BAIC обновлен менее чем через год после запуска

Бюджетному электрохэтчу Arcfox переделали дизайн кормы и отрядили более емкую базовую батарею. Также слегка улучшено оснащение.

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Компактный и недорогой электрический хэтчбек с индексом T1 принадлежащий концерну BAIC бренд Arcfox вывел на домашний рынок в сентябре прошлого года. Провальной модель не назовешь. Так, по данным местных профильных СМИ, за неполный 2025-й в Китае было продано 43 500 единиц, а в январе-мае текущего года, согласно статистике BestSellingCarsBlog, электрокар разошелся тиражом 27 000 экземпляров. Однако главные конкуренты продаются куда лучше. Например, результат BYD Dolphin за пять месяцев 2026-го – 56 108 шт., ну а Geely Geome Xingyuan и вовсе возглавляет рейтинг бестселлеров КНР (160 800 шт.). На этом фоне марка Arcfox решила обновить свой электрокар. К слову, на родине его полное название теперь звучит как Arcfox Beta T1 (или βT1).

Хэтчбеку переделали корму. Arcfox Beta T1 получил новые багажную дверь и задний бампер. А вместо раздельных квадратных фонарей со скошенными светодиодными полосками установили единую LED-плашку. Также была расширена палитра цветов кузова.

В длину рестайлинговый Arcfox Beta T1 прибавил 38 мм, этот показатель теперь составляет 4375 мм. Остальные размеры не изменились. Ширина – 1860 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2770 мм. Паспортный дорожный просвет начальных версий с 17-дюймовыми дисками– 153 мм, топового хэтча с 18-дюймовыми колесами – 181 мм.

В салоне вместо «парящей» консоли появился полноценный двухэтажный центральный тоннель. Сейчас обновленный хэтчбек доступен в трех комплектациях. Как и прежде, в список оборудования самого дешевого T1 входят приборный экран на 8,8 дюйма и мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида и обычный круиз-контроль. В «средней» версии появляются электропривод багажной двери, подогрев передних кресел и камеры кругового обзора. Топовый Arcfox Beta T1 – это еще вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой. Обновка для самого дорогого хэтча – беспроводная площадка для зарядки смартфона.

Рестайлинговая пятидверка предложена с единственным 129-сильным электромотором на передней оси. Базовый обновленный Arcfox Beta T1 комплектуется батареей емкостью 36,4 кВт*ч, с ней электрокар проедет 350 км по циклу CLTC. Остальным двум версиям достался аккумулятор на 42,3 кВт*ч, их запас хода – 450 км. Позже посвежевший хэтч еще должен обзавестись версией с запасом хода 550 км. Дореформенный T1 предлагается с 95-сильным или тем же 129-сильным мотором и батареей емкостью 33,4 или 42,3 кВт*ч, его дальнобойность варьируется от 320 до 425 км.

Без учета акций обновленный Arcfox Beta T1 обойдется в 62 800 – 79 800 юаней, что эквивалентно примерно 672 000 – 854 000 рублей по актуальному курсу. Дорестайлинговый хэтчбек еще присутствует в продаже, в базе он стоит столько же, сколько и посвежевшая модель.