"Автодор" опроверг данные о затруднении движения в многофункциональных зонах М-11

Госкомпания "Автодор" опровергла появившуюся в соцсетях информацию о якобы возникших затруднениях на многофункциональных зонах дорожного сервиса. Соответствующий комментарий был размещен в мессенджере MAX.

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В настоящее время на многофункциональных зонах трассы М-11 "Нева" движение осуществляется в штатном режиме. Затруднений на въездах, выездах и заправках не выявлено.

При этом госкомпания напомнила автомобилистам о правилах дорожного этикета. В частности, водителей попросили сперва отдохнуть, сходить в кафе или посетить санитарную зону, а после этого подъезжать к топливораздаточной колонке для заправки и продолжения поездки.

Помимо этого, автомобилистам рекомендовали не оставлять машины у колонки во время обеда или отдыха, так как подобные действия будут снижать пропускную способность заправок и создавать неудобства для других водителей.

"Будьте внимательны и уважайте других участников движения. Вместе мы сделаем путешествия по скоростным дорогам комфортнее для всех", – добавили в "Автодоре".

Ранее аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) заявили об уменьшении числа автомобилей на дорогах Москвы на 100 тысяч в начале июня, что составляет порядка 4% от общего трафика. В ЦОДД пояснили, что летом на дорогах становится свободнее из-за сезона отпусков. Кроме того, горожане чаще бывают за городом.

По выходным ожидается снижение числа автомобилей на дорогах на 270 тысяч. Это около 11% от общего трафика. При этом по пятницам нагрузка всегда повышается на вылетные магистрали по направлению в область, а по воскресеньям – в сторону города.