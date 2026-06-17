KGM Rexton подешевел на 600 тысяч рублей

KGM Rexton в России подешевел на 600 тысяч рублей благодаря увеличению прямой выгоды.

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Российские дилеры сделали рамный внедорожник KGM Rexton куда привлекательнее по цене. При этом сам прайс модели не менялся – все дело в резком увеличении прямых выгод. Сумма скидки на некоторые версии выросла вдвое.

Речь идет об автомобилях 2024 года выпуска в начальных исполнениях: на них прямая выгода теперь составляет 1 300 000 рублей. Еще недавно она была на 600 тысяч меньше – всего 700 тысяч, то есть прибавка почти двукратная. В процентном выражении это плюс 9,7-11,6% доступности, подсчитали в ходе мониторинга.

Что касается машин 2025 года выпуска 2024 модельного года – для них скидку установили на уровне 1 000 000 рублей. А на самые свежие версии (2025 год выпуска, 2025 модельный) сумма прямой выгоды плавает от 900 тысяч до миллиона рублей. Причем в мае повышение было куда скромнее – всего на 300 тысяч, а теперь шаг серьезнее.

Вот как выглядят актуальные цифры по разным комплектациям. Для «Оптимум 4x4» и «Премьер 4x4» 2024 года прямая выгода – 1,3 млн рублей (цены 4,59 и 4,995 млн соответственно). У машин 2025 года выпуска в тех же исполнениях выгода – 1 млн (4,89 и 5,295 млн). Версия «Экстра 4х4» на семь мест 2025 года – самая дорогая (5,595 млн), но и скидка там поменьше: от 900 до 950 тысяч.

Под капотом у всех Rexton без исключений – 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 225 л. с. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат Aisin. Полный привод – подключаемый, типа Part-time, с понижающей передачей и жестким подключением передней оси. Напомним, что скидки на эту модель уже росли в мае, но тогда прибавка составляла лишь 300 тысяч. А в начале июня бренд KGM вообще убрал из прайс-листа Tivoli базовую версию «Сити» – минимальная цена кроссовера без скидок подскочила на 405 тысяч.

Ранее «За рулем» сообщал о появлении нового крупного внедорожника у российских дилеров.