Дилеры Volga начали получать автомобили

Дилеры марки Volga начали получать автомобили возрожденного бренда. Фото, доказывающие это, публикует канал Volgalla.

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Напомним, что старт продаж машин назначен на 19 июня. Так, седан Volga C50 будет стоить от 2 899 000 рублей, среднеразмерный кроссовер Volga K40 - от 2 749 000 рублей, а большой Volga K50 - от 4 199 000 рублей. У марки сейчас 25-30 дилерских центров по всей стране.

До конца года Volga выпустит в России около 30 тысяч автомобилей, а продать успеет 25-27 тысяч машин. При этом бренд сознательно делает ставку на SUV - это самый популярный сегмент на данный момент.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на Volga K50 будет доступен фирменный голосовой ассистент.