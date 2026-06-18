Дилеры Volga начали получать автомобили

Начались отгрузки дилерами новых автомобилей Volga, старт продаж - 19 июня
Дилеры марки Volga начали получать автомобили возрожденного бренда. Фото, доказывающие это, публикует канал Volgalla.
Напомним, что старт продаж машин назначен на 19 июня. Так, седан Volga C50 будет стоить от 2 899 000 рублей, среднеразмерный кроссовер Volga K40 - от 2 749 000 рублей, а большой Volga K50 - от 4 199 000 рублей. У марки сейчас 25-30 дилерских центров по всей стране.
До конца года Volga выпустит в России около 30 тысяч автомобилей, а продать успеет 25-27 тысяч машин. При этом бренд сознательно делает ставку на SUV - это самый популярный сегмент на данный момент.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что на Volga K50 будет доступен фирменный голосовой ассистент.