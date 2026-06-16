Бензиновый автомобиль Jesko поставил мировой рекорд

Koenigsegg Jesko Absolut первым из бензиновых авто превысил 300 км/ч на 402 метрах. Ни одна серийная бензиновая машина не разгоняется так резко, как Koenigsegg Jesko Absolut. Шведы переработали трансмиссию и систему управления стартом, а затем отправили гиперкар на полигон, где переписали собственные рекорды. Компания продолжает расширять границы возможностей ДВС и трансмиссии, сообщает Carscoops.

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На недавних испытаниях обновлённый Jesko Absolut проехал четверть мили за 8,54 секунды, достигнув скорости 190 миль в час (305 км/ч). Полмили он преодолел за 12,76 секунды, разогнавшись до 232 миль в час (373 км/ч).

Рекорд четверти мили остаётся за электрическим Rimac Nevera R (7,9 с). Однако Jesko Absolut — первый серийный автомобиль с ДВС, преодолевший на этой дистанции скорость 300 км/ч, причём на неподготовленном покрытии. В отличие от Rimac, Jesko использует только задний привод и не имеет преимущества мгновенного крутящего момента электромоторов.

В ходе того же заезда Jesko Absolut разогнался до 100 км/ч за 2,35 секунды (данные Racelogic), до 200 км/ч — за 4,88 секунды, а до 300 км/ч — за 8,30 секунды. Для компании, которая не делает акцент на динамике разгона по прямой, эти цифры выглядят впечатляюще.

Безусловно, впечатляет и максимальная скорость Jesko Absolut. Производитель называет теоретический предел в 531 км/ч, однако на практике гиперкар ещё не разгоняли до таких значений.