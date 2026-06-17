Стало известно, насколько локализован "Атом"

Электромобиль Атом получил 1960 баллов из максимально возможных 7000.

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На старте производства уровень локализации российского электромобиля Атом составит 1960 баллов из максимально возможных 7000.

При этом, замечает автор заметки, автомобиль задолго до выхода в серийное производство получил одобрение для госзакупок и использования в качестве такси. Более того, компании-производителю «Кама» будет полностью компенсироваться утильсбор на каждую машину в размере 991 200 рублей. И даже с такой компенсацией цена Атома составляет от 3,98 млн рублей без учета госсубсидии, доступной лишь при оформлении кредита. И 3,06 млн рублей – с учетом госсубсидии.

Об этом пишет источник со ссылкой на заключение, оформленное Мининстерством промышленности и торговли – по результатам экспертизы, которую провело столичное отделение Торгово-промышленной палаты. Документ получен сразу на две версии Атома – обычный хэтчбек с четырехместным салоном и трехместное такси, у которого пространство переднего сиденья отдано под место для багажа.

При этом, замечает автор заметки, автомобиль задолго до выхода в серийное производство получил одобрение для госзакупок и использования в качестве такси. Более того, компании-производителю «Кама» будет полностью компенсироваться утильсбор на каждую машину в размере 991 200 рублей. И даже с такой компенсацией цена Атома составляет от 3,98 млн рублей без учета госсубсидии, доступной лишь при оформлении кредита. И 3,06 млн рублей – с учетом госсубсидии.

Напомним, изначально Атом планировали запустить в производство на заводе «Москвич» еще летом 2025 года, но с тех пор сроки несколько раз сдвигали, и четкой даты старта на данный момент нет. Хотя предпродажи с гарантией получения автомобиля в 2026 году открыты с конца апреля 2026-го.

Ранее «За рулем» рассказал, что в мае один Атом все же попал в отчетность по регистрации ТС...