Роботакси с ИИ планируют запустить в Казахстане

В Алматы планируют запустить современный вид беспилотного транспорта — роботакси под руководством искусственного интеллекта, передает «МИР 24.

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Пока машину тестируют. За ней присматривают специалисты и отслеживают, чтобы роботакси соблюдало все правила движения. А параллельно юристы формируют нормативную базу для эксплуатации нового транспортного средства.

«Сегодня беспилотный транспорт является ключевым в развитии транспортной системы. По поручению главы государства Министерство транспорта готовит регуляторные меры. Подготовлен ряд документов. То есть, уже находится на рассмотрении: как беспилотный транспорт будет курсировать на дорогах, безопасность движения и, конечно же, самое основное — интеграция в текущую экосистему.

«Подписан целый ряд меморандумов, которые позволяют нам начать тестирование. Я думаю, что это такой тестовый год в Алматы, в Астане. Мы попробуем показать, на что технология способна. У нас уже есть машины. Наше большое преимущество в том, что у нас уже есть патенты. Это полностью наша технология.

Добавим, что в Алматы и Астане также планируют запустить роботов-доставщиков.