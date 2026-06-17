В «Острове Мечты» пройдет грандиозный автомобильный фестиваль

20 и 21 июня южный ландшафтный парк «Острова Мечты» станет центром автомобильной культуры, технологий и семейного отдыха. Здесь пройдет фестиваль «АвтоВыходные х Остров Мечты», который объединит масштабную экспозицию редких автомобилей, образовательные лекции, интерактивные зоны, картинг, живую музыку и развлечения для гостей всех возрастов.

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Посетителей фестиваля ждут более 250 уникальных автомобилей — от культовой классики и редких коллекционных экземпляров до современных суперкаров, спортивных болидов, внедорожников и ярких тюнинг-проектов. Одним из главных событий фестиваля станет серия открытых автомобильных дискуссий и «культ-баттлов» с автомобильным журналистом и ведущим Сергеем Знаемским.

Гости смогут не только увидеть легендарные автомобили вблизи, но и узнать, как менялся мировой автопром, какие инженерные решения перевернули индустрию и какие автомобили по праву считаются культовыми.

В первый день фестиваля зрителей ждут увлекательные дискуссии о мировом автопроме, разных типах привода и компоновки автомобилей, а также обсуждение влияния технических характеристик на автомобильный дизайн.

Во второй день гости смогут стать участниками обсуждения исторического соперничества немецкого и японского автопрома, узнать о развитии инженерной мысли в разных странах и увидеть в одном пространстве легендарные автомобили.

Отдельное внимание организаторы уделили семейной аудитории. На фестивале будут работать детские интерактивные пространства, где юные гости смогут познакомиться с автомобильным миром через игру и творчество. Для детей подготовлены мастер-классы, тематические активности, образовательные зоны и специальные развлечения.

Одной из самых популярных развлечений может стать катания на классических советских педальных машинках. Здесь дети смогут почувствовать себя настоящими водителями и познакомиться с атмосферой автомобильной эпохи прошлого. Для любителей скорости будет работать картинг-зона, а для всей семьи — гастрономическое пространство с разнообразной кухней и зонами отдыха.

В течение всего фестиваля будут выступать диджеи и музыкальные коллективы, создавая атмосферу большого городского праздника. Завершением каждого дня станут автомобильный квиз с подарками и награждение самых активных участников программы.

Более подробно о фестивале можно узнать на официальных ресурсах проекта.