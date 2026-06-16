В ГИБДД обеспокоились старением российского автопарка

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин рассказал о том, что ведомство беспокоит факт старения автопарка России.

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"Нас беспокоит, что автопарк стареет. Системы помощи водителям применяются не так эффективно, как бы хотелось", - заявил он на мероприятии, приуроченному к старту социальной кампании "Продвижение безопасности".

Ранее обеспокоенность в связи с той же проблемой в рамках "Делового завтрака" в "Российской газете" высказал и глава Ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он отметил, что средний возраст автомобиля в России приближается к 17 годам.

По словам Подщеколдина, чтобы постепенно выравнивать ситуацию и омолаживать автопарк, необходимо производить и продавать в год не менее 3 млн автомобилей.

На 1 января 2026 года в нашей стране насчитывалось 32,73 млн легковых машин, возраст которых превышает 10 лет. Почти каждый десятый (9,9%) автомобиль в стране имеет возраст 8 - 10 лет (4,73 млн шт.). "Молодых" автомобилей (в возрасте до 3 лет) в России насчитывалось на тот же временной момент 3,73 млн штук (7,9% от общего объема). Такие данные получили эксперты агентства "Автостат" в ходе подготовки отчета "Парк ТС в РФ на 01.01.2026 г.".