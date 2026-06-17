Базовая версия кроссовера Haval Jolion прошла краш-тест по методике Global NCAP.

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Кроссовер Haval Jolion, регулярно входящий в топ-3 бестселлеров российского авторынка, прошел испытания по методике Global NCAP.

В краш-тестах участвовала базовая версия для африканского рынка. Сообщается, что в категории безопасности взрослых пассажиров автомобиль сумел набрать всего две звезды из пяти возможных. Официальные представители Global NCAP уже прокомментировали этот момент: полученный рейтинг обусловлен отсутствием у данной комплектации «шторок» безопасности. А потому – велик риск получения серьезных травм при столкновении со столбом даже на низкой скорости.

Напомним, в России кроссовер Haval Jolion представлен в шести комплектациях, и начальная комплектуется лишь фронтальным подушками безопасности. Остальные располагают боковыми подушками и «шторками» безопасности.

Проект Global NCAP основан в Великобритании и занимается оценкой безопасности машин для Африки, Индии и Латинской Америки. Методика предполагает оценку результатов из международных лабораторий – таких как ADAC, CATARC и CAERI. Кроссовер Haval Jolion является одной из самых популярных моделей в ЮАР.

Ранее «За рулем» рассказал, что в тестах ANCAP (Австралия и Новая Зеландия) Джолион набрал уверенные пять звезд.