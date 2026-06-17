В МВД рассказали о новой социальной программе "Продвижение безопасности"

Более трети всех аварий с пострадавшими происходят в стране на перекрестках. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. Это заявление прозвучало на церемонии запуска новой всероссийской социальной программы "Продвижение безопасности", которая нацелена именно на усиление контроля на пересечениях дорог. Как справедливо отметил Олег Понарьин, главная проблема перекрестков - пересечение на одном уровне. Здесь необходимо разводить маршруты пешеходов и тех, кто управляет такими средствами передвижения, как, например, велосипеды и электросамокаты.

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По словам заместителя начальника ГИБДД, практика показывает: большинство происшествий происходит потому, что многим из участников дорожного движения просто неведомы Правила дорожного движения. Их знают только водители, которые недавно закончили обучение и сдали экзамены в ГИБДД. И это понятно. Действительно, молодых водителей частенько натаскивают на знание билетов. Но кроме водителей, есть другие участники дорожного движения.

Например, пешеходы. Они, конечно, иногда Правила знают. Но зачастую переходят дорогу в неположенном месте. Водители же электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, а также электровелосипедов нередко Правила просто игнорируют.

Ни пешеходы, ни электросамокатчики, ни велосипедисты не сдают экзаменов в ГИБДД на права. А знают ли они Правила - вопрос открытый. Судя по тому, что происходит на дорогах, если и знают, то - не очень.

В чем же цель начавшейся социальной кампании? По словам эксперта, участвующего в ее проведении, Вадима Мельникова, речь идет о том, что в 40 регионах страны будет организовано обучение кандидатов в водители. И не только их. Например, детям, молодым мамам будут рассказывать, как правильно вести себя на перекрестках. О них - разговор особый. А особенно на таких пересечениях важна грамотная организация движения, считает эксперт. В том числе разметка, регулировка движения с помощью светофора

Но главное - распределение движения разных участников. У каждой категории участников - пешеходов, пользователей СИМ, велосипедистов, автомобилистов - должен быть свой маршрут. Увы, организовать это довольно сложно. Ведь придется вносить изменения в бюджеты регионов, городов, населенных пунктов. Но зато такой подход может избавить от лишних трат на возмещение ущерба от ДТП.

Как пояснил Олег Понарьин, с июля этого года по ноябрь кампания "Продвижение безопасности" охватит регионы России, в которых по итогам 2025 года зафиксировано наибольшее количество ДТП на перекрестках. Мероприятия пройдут в каждом из восьми федеральных округов, в том числе на юге - в Кабардино-Балкарии и Адыгее, в Приволжье - в Казани, Нижнем Новгороде, Пензе и Ульяновске, на Урале - в Кургане и Екатеринбурге. Самой восточной точкой станет Биробиджан, а самой западной - Калининград. В каждом регионе запланированы региональные пресс-конференции, посвященные старту кампании, а затем тематика безопасности на перекрестках найдет отражение в программах фестивалей и других массовых мероприятий. Не будут забыты и образовательные учреждения - от детских садов до автошкол.

Вообще работе с детьми и подростками в ходе проведения кампании будет уделяться особенное внимание. Например, пройдет всероссийский конкурс видеоконтента, участие в котором смогут принять старшеклассники всей страны в возрасте от 14 до 18 лет.

Старт конкурса запланирован на начало нового учебного года - все желающие смогут снять свой видеоролик о безопасном поведении на дороге. Претендовать на победу можно будет в трех номинациях, все победители получат призы - современные смартфоны. На протяжении всего конкурса участников будут поддерживать известные, популярные в молодежной среде блогеры.

Справка "РГ"

По данным МВД, в период с января по май 2026 года в России на перекрестках зарегистрировано 12 708 ДТП (на 8,6% меньше, чем за тот же период прошлого года). В них погибло 623 человека (-17,0%), ранения получили 16 318 человек (-9,6% ). На перекрестках произошло 30,1% всех ДТП с пострадавшими (15,1% всех погибших и 30,9% всех раненых). На регулируемых перекрестках зарегистрировано 4789 ДТП, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибло 136 человек (-26,5% ), ранения получили 6218 человек (-10,1%). На регулируемые перекрестки приходится 37,7% от общего количества ДТП на перекрестках, 21,8% погибших и 38,1% раненых. На нерегулируемых перекрестках зарегистрировано 7919 ДТП (-8,9%), в которых погибло 487 человек (-14,0%), ранения получили 10 100 человек (-9,3% ). Нерегулируемые перекрестки формируют основную часть аварийности на перекрестках: 62,3% всех ДТП (78,2% погибших и 61,9% раненых).