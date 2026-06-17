Трафик в Москве снизился примерно на 4%

Автомобилисты уже заметили, что на дорогах стало меньше машин, и особенно хорошо это видно в выходные. В Центре организации дорожного движения это подтверждают, там с начала июня прогнозировали снижение трафика примерно на четыре процента. Цифра вроде небольшая, но это около 100 тысяч машин в будни, которые не выезжают на дороги, так как их владельцы отправились в отпуска, на каникулы, на дачи и т.д. К июлю машин может стать еще меньше.

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"По выходным на дорогах примерно на 270 тысяч автомобилей меньше, чем в летние будни. Это около 11 процентов от общего трафика. При этом по пятницам традиционно растет нагрузка на вылетные магистрали в сторону области, а по воскресеньям - на въезд в город", - комментируют в ЦОДД.

Свободнее всего летом обычно на проспекте Генерала Дорохова, а также на Кутузовском проспекте, Дмитровском, Алтуфьевском и Волоколамском шоссе, но только при движении из центра. А вот на внешней стороне Садового кольца, Волгоградском проспекте и Осташковском шоссе при движении в центр, на Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов из центра - времени на дорогу стоит закладывать всегда больше.

"Летом дороги в городе традиционно менее загружены, но это не значит, что вести себя за рулем можно не так ответственно, - подчеркивает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - На свободных участках водители нередко превышают скорость и резко перестраиваются. Просим автомобилистов соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть внимательнее к пешеходам, велосипедистам, пользователям СИМ и мотоциклистам".

Свои коррективы в движение летом также вносят ремонт дорог и мокрый асфальт. Если заехать на большой скорости в лужу, то может возникнуть эффект аквапланирования - как в гололед.