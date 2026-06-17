Aston Martin заменит тормозные цилиндры на гиперкарах Valkyrie

Британский Aston Martin, прекративший официальные продажи на российском рынке, объявил добровольный отзыв семи (из 51) гибридных гиперкаров Valkyrie, проданных в США в 2024 году, сообщает портал Jalopnik.

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Причина — дефект уплотнения главного тормозного цилиндра, способный при «стечении особых обстоятельств» вызвать заедание задних тормозов, их перегрев и воспламенение в воздуховоде системы охлаждения.

В документах, направленных в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), указано, что опасность возникает исключительно на машинах с трековым пакетом подвески (AMR Track Performance) при выполнении целого ряда условий, характерных для гоночного трека. Прежде всего, гиперкар должен двигаться в заносе, система электронной стабилизации — находиться в режимах Sport, Track или Off, водитель — одновременно удерживать педаль газа и резко тормозить, когда электроника уже вмешивается для подавления скольжения.

Из‑за отсутствия у Valkyrie электронного или самоблокирующегося дифференциала давление в тормозном контуре возрастает до величин, на которые исходное уплотнение не рассчитано. Это ведет к блокировке задних механизмов и критическому нагреву дисков, за чем может последовать возгорание углеволоконного воздуховода.

Впервые неисправность проявилась в ноябре 2022 года на прототипе. Инженеры установили, что конструкция уплотнительного узла несовместима с функционированием ESP и регулируемого контроля тяги. В прошлом году был разработан модернизированный главный тормозной цилиндр. Теперь Aston Martin бесплатно заменит его на всех отзываемых Valkyrie с трековой подвеской. К слову, стоимость гиперкара на старте продаж составляла около 3 миллионов долларов (примерно 220 миллионов рублей).

Ранее Bentley объявил сервисную кампанию для Continental GT и GTC 2026 года. Выяснилось, что несколько экземпляров роскошных машин покинули завод с неправильным передним карданным валом.