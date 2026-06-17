Volga хочет продать до конца года минимум 25 тысяч автомобилей

Продажи автомобилей Volga стартуют 19 июня. В преддверии этого события глава бренда Татьяна Фадеева дала эксклюзивное интервью "Российской газете".

© Российская Газета

В каких городах и регионах продажи Volga начнутся на первом этапе?

Татьяна Фадеева: Сейчас мы в первую очередь фокусируемся на крупных региональных центрах и городах-миллионниках. На старте количество официальных дилерских центров составит 25-30 штук. При этом наша дилерская сеть активно расширяется: новые партнеры планомерно внедряют стандарты бренда. К концу года планируем порядка 130 дилеров во всех ключевых городах страны. Половина из них уже отобрана и находится на стадии запуска.

Существует ли утвержденный план производства и продаж на этот год?

Татьяна Фадеева: Безусловно, мы ставим перед собой предельно четкие цели. Производственный план на этот год - порядка 30 тысяч автомобилей. Полторы тысячи машин уже сошли с конвейера, завод уже вышел на полную первую смену. Уверена, что до конца года мы выполним этот объем. Что касается реализации, рассчитываем на объем в 25-27 тысяч автомобилей, понимая, что часть машин будет в товарном запасе дилеров по всей России.

Будет ли бренд делать ключевую ставку на сегмент кроссоверов?

Татьяна Фадеева: Именно так. Весь автомобильный рынок сейчас стабильно смещается в сторону SUV. Доля седанов сокращается во всех сегментах - от B до D. Причина проста: кроссоверы более универсальны. В климатических условиях России критически важны хорошая проходимость и полный привод. Такой автомобиль одинаково эффективен и для бизнеса, и для семейных поездок. Поэтому основной объем продаж Volga ожидаемо придется на сегмент кроссоверов - это объективный запрос.

Кого вы видите в числе своих конкурентов? И какие преимущества есть у Volga?

Татьяна Фадеева: Основными конкурентами Volga мы видим те автомобильные бренды, которые уже локализовали или планируют локализовать свое производство в России. Мы полагаем, что доля импорта будет снижаться из-за растущих регуляторных барьеров, что полностью совпадает со стратегией правительства по развитию внутреннего производства. Поэтому мы конкурируем именно с локализованными игроками.

Что касается преимуществ Volga, то, во-первых, мы собираем автомобили в Нижнем Новгороде. Это город с колоссальными автомобильными традициями, уникальной инженерной школой и кадровым потенциалом. Мало просто иметь завод, нужны люди, способные развивать процессы и обеспечивать глубокую локализацию. В рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) мы взяли на себя высокие обязательства в этом плане.

Во-вторых, само качество продукта. У нас отличные платформенные решения, автомобили безопасны, надежны и имеют доступное позиционирование в D-сегменте.

Планируется ли выпуск спецверсий для такси и корпоративных парков?

Татьяна Фадеева: Специальных версий под эти цели мы не планируем, но рассчитываем, что Volga займет достойное место в такси и корпоративных парках. В этом сегменте ключевой фактор - общая стоимость владения и расход топлива. Наши стартовые версии изначально прекрасно оснащены и при этом экономически привлекательны.

Как оцениваете уход с российского рынка некоторых китайских компаний?

Татьяна Фадеева: Мы воспринимаем это как логичную корректировку рынка. Сейчас уходят те компании, которые в 2022 году сделали ставку на быстрый старт, упустив вопросы системной интеграции и планирования. В конечном итоге такая нормализация идет индустрии на пользу. Отсутствие выстроенных процессов привело к финансовым потерям в дилерской среде и оставило часть клиентов без полноценной сервисной базы. Рынок сам регулирует стандарты качества: компании, не готовые системно поддерживать доверие покупателей, постепенно его покидают. Долгосрочный успех невозможен в условиях неопределенности, поскольку она наносит ущерб всем участникам - от дилеров до конечных потребителей.

У вас есть планы по расширению модельного ряда бренда на ближайшие годы?

Татьяна Фадеева: Мы планируем планомерное расширение линейки, в том числе за счет разработок собственной инженерной школы. Наша главная цель - не просто сборка готовых моделей, а создание и освоение собственных технологий на базе российских компонентов. Но сейчас критически важно сделать первый шаг, сделать его правильно.

Когда собираетесь наладить выпуск принципиально новых моделей?

Татьяна Фадеева: Откровенно говоря, это перспектива скорее 2028 года. Текущая задача - уверенно закрепиться на рынке с нашей текущей модельной линейкой, запустить проекты по разработке, а также освоению основных узлов и агрегатов.

Как будет эволюционировать дизайн Volga? Будут ли визуальные отсылки к историческому наследию бренда?

Татьяна Фадеева: Volga действительно легендарный бренд, зашитый в нашем культурном ДНК. Это вызывает огромную гордость, но и налагает колоссальную ответственность: у каждого поколения свое представление о том, какой должна быть Volga. Мы уже сейчас запускаем масштабные проекты по разработке стилистики будущих поколений и планируем активно привлекать к ним молодые таланты.

А каким образом вы планируете привлекать молодых дизайнеров?

Татьяна Фадеева: Пока мы детально прорабатываем этот вопрос. В ближайшее время определимся с форматом - скорее всего, это будет открытый конкурс. Мы хотим, чтобы в создании облика новой Volga поучаствовали талантливые люди со всей страны. Это действительно народный автомобиль, и он должен оставаться таким.

Конкретно

На старте продаж россиянам предложат сразу три модели Volga: седан C50 (от 2 899 000 рублей), а также кроссоверы K40 (от 2 749 000 рублей) и K50 (от 4 199 000 рублей).

Тем временем

Какие еще отечественные автомобили выйдут на рынок этим летом

На фотографиях слева направо... Дебютируют седан Tenet A8, кроссовер Esteo MX. Отечественная марка Evolute планирует представить обновленный Evolute i-Sky. Кроме того, до конца лета должно начаться производство обновленного внедорожника УАЗ "Патриот". Но купить его можно будет только осенью.