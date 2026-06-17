Yue 7 может появиться в России

Рама, «пневма», цифровое шасси — этот крутой внедорожник может появиться в России
Yue 7 — большой гибридный внедорожник с комплексом ассистентов водителя от Huawei.
GAC Yue 7 – одна из нескольких премьер Пекинского автосалона 2026, в которой видится стилистика внедорожника Land Cruiser Prado 250.
По моде, на подиум машину выставили увешанной всей доступной внедорожной атрибутикой.
У внедорожника интегрированная рама и комплекс водительских ассистентов разработки Huawei с лидаром. Подтверждены пневмоподвеска и штатный фаркоп с электроприводом. Под анонсированным «цифровым шасси», возможно, понимается рулевое управление «по проводам».
Марка GAC уже вывела на российский рынок и бензоэлектрические, и полностью электрические модели, так что появление «семерки» совсем не исключается.