Продажи седана Senat 900 еще не начались, но заказы уже принимаются

Официальные продажи седана Senat 900 еще не стартовали, но заказы на модель уже принимаются. Об этом "Российской газете" рассказал представитель марки Senat.

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"Заказы на представительский автомобиль Senat 900 уже принимаются. Формирование партнерской сети по продажам и обслуживанию находится на завершающем этапе. О дате официального старта продаж мы объявим дополнительно в ближайшее время", - отметили "РГ" в Senat.

Напомним, премьера модели Senat 900 состоялась на ПМЭФ-2026. Седан стоит 12-12,5 млн рублей в зависимости от версии.

В движение Senat 900 приводит 3-литровый V6. Его мощность составляет 326 л.с. Крутящий момент - 450 Нм. Роль трансмиссии выполняет 8-ступенчатая АКП. Привод -полный.

В оснащение входит адаптивная пневмоподвеска, доводчики дверей, климат-контроль с четырьмя зонами, матричная оптика, система кругового видеообзора, автопарковщик и многое другое.

Отметим, что на ПМЭФ дебютировал также Senat 1000, но это был прототип. Производство серийной версии удлиненного седана начнется до конца 2027 года.

Также было объявлено, что в модельную линейку бренда войдет кроссовер. Но когда это произойдет - не сообщается.