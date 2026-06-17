Гибридные кроссоверы Lixiang L7 начали работать в такси Москвы.

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Московские таксопарки начали закупать гибридные кроссоверы Lixiang.

Об этом сообщает источник со ссылкой на корреспондента «Российской газеты» Юрия Зубко, заметившего Lixiang L7 в фирменном желтом цвете на столичных улицах. Сообщается также, что в Сети есть объявления об аренде такого автомобиля для работы в такси: 7900 рублей в сутки. Напомним, габаритная длина Li L7 составляет 5050 мм, в салоне – 5 мест. Силовая установка – последовательный гибрид.

В движение машину приводят два электромотора с суммарной отдачей в 449 л.с., а бензиновый 1.5 турбо выполняет роль генератора для подзарядки батареи. Такие машины, равно как «младшую» L6 и флагманскую L9, официально поставляет в Россию компания Sinomach Auto. Официальные Lixiang L7 сейчас стоят от 6 690 000 рублей без НДС.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Китае уже тестируют обновленную версию этой модели.