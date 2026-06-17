От 930 тысяч рублей: начались продажи гибридного седана Geely Emgrand

Компания Geely объявила на домашнем рынке цены на новую версию седана Emgrand. Гибридная "четырехдверка" Emgrand i-HEV впечатляет как экономичностью, так и ценовой доступностью.

© Российская Газета

Geely Emgrand i-HEV, дебютировавший на автосалоне в Пекине, трудно отличить по дизайну от бензиновой версии. Габариты автомобиля составляют: 4815х1885х1480 мм при колесной базе 2755 мм.

Технически Geely Emgrand i-HEV - это неподзаряжаемый гибрид (PHEV): батарею от розетки заряжать нельзя. В состав силовой установки входят 1,5-литровый ДВС и два электромотора, выдающих совокупно 313 л.с.

Система способна переключаться между тремя вариантами работы: полностью электрическим, параллельным гибридным и с задействованием только ДВС.

Бензиновый мотор задействуется на 27% реже по сравнению с обычными гибридами. Расход топлива заявлен на уровне 3,83 л/100 км. При этом по итогам дорожных испытаний новинки на трассе в провинции Хайнань седан показал расход 2,22 л/100 км и попал в результате в книгу рекордов Гиннесса (в раздел серийных гибридных автомобилей).

В бортовой электронике Emgrand i-HEV задействованы решения ИИ. Система анализирует температуру, влажность, высоту над уровнем моря, уклон дороги и автоматически подбирает оптимальную схему работы силовой установки.

Еще одна привлекательная особенность гибридной новинки - ее цена. В Китае за такую машину просят от 87,9 тыс. юаней (примерно 937 тыс. рублей).

Топовой версии Emgrand i-HEV выделена система частичного автопилотирования второго уровня автономности. Сообщается, что Geely планирует продажи своего гибрида в том числе и на внешних рынках.

Ранее "РГ" писала о новом электрифицированном седане Galaxy Galaxy TT.