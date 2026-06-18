Три четверти транспортной системы РФ управляются цифровыми технологиями

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил в Совете Федерации, что три четверти, 75% транспортной системы страны, управляются цифровыми технологиями, а более 45% организаций отрасли применяют искусственный интеллект. Он назвал это ощутимыми результатами цифровой трансформации.
Среди конкретных достижений министр указал на авиацию, где создана отечественная система управления воздушным движением из 14 центров на российском оборудовании; РЖД, построившую «самую цифровую в мире железную дорогу». Никитин также отметил, что во всех городах с населением свыше 300 000 человек внедрены интеллектуальные транспортные системы для управления движением.
Кроме того, в рамках федеральной системы оцифровано более 1,5 млн км автодорог, что позволяет контролировать строительство и содержание трасс. По словам Никитина, цифровизация транспорта — это не только про технологии, но и про безопасность, экономию ресурсов и повышение качества услуг для пассажиров.
«Сегодня 75% транспортной системы страны управляется цифровыми технологиями. Более 45% организаций применяют решения на основе искусственного интеллекта. Есть ощутимые результаты», - рассказал Никитин в Совете Федерации на правительственном часе на тему «Цифровая и технологическая трансформация транспортного комплекса России».