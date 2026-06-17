Стоимость доставки заказов роботами почти сравнялась с трудом курьеров

Стоимость доставки клиентских заказов беспилотными роботами-роверами практически сравнялась с ценами на традиционную доставку с помощью курьеров. Об этом министр транспорта России Андрей Никитин заявил в ходе пленарного заседания Совета Федерации 17 июня.

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«Сегодня роверы-доставщики работают в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, — отметил глава Минтранса. — И стоимость их доставки почти сравнялась с традиционной. Конечно, это не вытеснение человека из отрасли, а решение проблемы кадрового дефицита».

Ранее Андрей Никитин рассказал, что количество кибератак на транспортную инфраструктуру России достигло более девяти тысяч только за первый квартал 2026 года.

В январе глава Росстандарта Антон Шалаев заявил, что первые ГОСТы на роботов-доставщиков должны появиться в России уже в этом году