TopSpeed составило рейтинг японских "легковушек" с самыми надежными моторами

Американское издание TopSpeed составило рейтинг японских "легковушек" с самыми надежными силовыми агрегатами. В список вошли автомобили разных поколений.

© Российская Газета

На первое место рейтинга эксперты издания поставили Honda Accord четвертого поколения, оснащенный 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем F22A. Как сообщается, седан образца 1990 года при регулярной замене масла и своевременном сервисе способен проехать более 1,6 млн км без капитального ремонта.

"Серебро" рейтинга - у седана Lexus LS 460 образца 2011 года. Топовые исполнения модели четвертого поколения оснащались очень выносливым мотором 1UR V8 объемом 4,6 литра. Авторы рекомендуют при поиске таких "долгожителей" смотреть в сторону автомобилей, которые оснащали моторами серии UZ или UR без сложных турбонаддувов.

На третьем месте - хорошо знакомая в РФ Toyota Camry 2014 модельного года. Седан седьмого поколения, как известно, предлагался как с начальной 2,5-литровой рядной "четверкой", так и с топовым V6, знакомым также по Lexus ES 350. Оба агрегата отличаются высокой надежностью и долговечностью, отмечают эксперты.

Четвертая позиция рейтинга - у Lexus ES образца 2015 года. Этот седан предлагался в двух исполнениях: гибридном ES 300h (мотор объемом 2,5 л, дополненный электроагрегатом) и ES 350 с 3,5-литровым V6 (268 л.с.). Впрочем, долговечность этих агрегатов напрямую зависит от регулярного технического обслуживания и использования качественных расходников и топлива.

Замыкает пятерку Honda Accord образца 2015 года. Под капотом здесь можно обнаружить 2,4-литровую "четверку" (185 л.с.) или 3,5-литровый V6 (278 л.с.). Модель ценят за долговечность и высокую остаточную стоимость. Ресурс таких агрегатов при своевременном обслуживании достигает 350 000 км.

Далее в списке "японцев" с самыми надежными моторами, по версии TopSpeed, следуют Acura TLX (2016 год), Toyota Prius Prime (2022 год), Mazda3 (2024 год), Subaru Outback (2024 год) и Toyota Camry (2026 год).