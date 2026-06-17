В продаже появился кроссовер Chevrolet Captiva от 2,2 млн рублей

В продаже появился кроссовер Chevrolet Captiva по цене от 2,2 млн рублей.

В России появился бюджетный вариант для поклонников кроссоверов – новый Chevrolet Captiva.

Этот автомобиль, не имеющий ничего общего со своим предшественником, который продавался у нас до 2015 года, производится совместным предприятием SAIC-GM-Wuling и поставляется в страну по альтернативным каналам.

Минимальная цена на кроссовер составляет 2,2 миллиона рублей, что делает его выгоднее, чем недавно анонсированная Volga K40 (от 2,75 млн) или популярный Tenet T7 (от 2,74 млн).

Семиместный салон и богатое базовое оснащение – главные козыри Chevrolet Captiva. Уже в начальной комплектации Premier предлагается тканевая отделка, цифровая приборная панель, подогрев кресел для первых двух рядов, бесключевой доступ и мультимедиа с 10,4-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Стоимость варьируется в зависимости от региона: от 2,4 млн в Ижевске до почти 3 млн в Волгограде. Для тех, кто не хочет ждать, в Иркутске доступен автомобиль 2023 года выпуска с готовым ПТС за 2,84 млн рублей.