Минтранс до ноября подготовит проект изменений в ПДД по электросамокатам

Минтранс внесет проект изменений в правила дорожного движения по средствам индивидуальной мобильности (СИМ) в Правительство до 1 ноября этого года. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации сообщил глава министерства Андрей Никитин.

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"Дорожную карту мы реализуем, - заявил он. - До 1 ноября мы внесем в Правительство все необходимые документы, в том числе изменения в ПДД".

МВД должно подготовить внутренние нормативные документы и проект федерального закона о внесении изменений в КоАП об установлении административной ответственности за правонарушения, которые связаны с использованием СИМ, добавил министр. Эту работу планируется завершить до конца лета.