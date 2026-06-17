Рост продаж авто европейских марок в России пойдет на спад

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев считает, что продажи "европейцев" начтут сокращаться из-за выгодных предложений китайских автопроизводителей.

По данным агентства "Автостат", с начала 2026 года продажи европейских автомобилей в России выросли сразу на 104%, до 26,7 тысячи штук. При этом доля европейских брендов, согласно тем же данным, составила чуть более 5%. Лучше всего из этой категории авто сегодня продаются машины BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda, причем большинство таких машин ввозятся в РФ из КНР.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев заявил в связи с этим, что случившийся рост продаж "европейцев" простимулировали благоприятные курсовые колебания валют. Также у потребителей мог накопиться отложенный спрос на привычные бренды, заявил эксперт изданию "Автовзгляд".

При этом, по прогнозу Толкачева, уже в ближайшей перспективе рост продаж европейских марок может замедлиться. Он указал на три ограничивающих фактора - возможное ослабление рубля, которое приведет к подорожанию импортных автомобилей, дальнейшее повышение ставок утильсбора и усиливающаяся конкуренция со стороны китайских брендов.

Толкачев также заметил, что доля глобальных брендов снижается от месяца к месяцу - с 15,9% в феврале до 13,5% в мае.

Он добавил, что смотреть в сторону "китайцев" российских покупателей заставляет в том числе наличие официальных дилеров и гарантийного обслуживания. К тому же представленные в РФ бренды предлагают свои автоновинки с современными технологиями, в хороших комплектациях и, как правило, по привлекательной цене.