Росимущество распродает изъятую технику в Башкирии

Территориальное управление Росимущества в Башкирии объявило о проведении крупного аукциона по продаже транспортных средств, обращенных в собственность государства. На торги выставлено 107 лотов, среди которых легковые автомобили, мотоциклы, мопеды и специализированная техника.

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Самым дорогим лотом стал кроссовер Chery Tiggo 2023 года выпуска. Его начальная стоимость составляет 1,18 миллиона рублей. Также среди наиболее ценных предложений представлены Kia Soul 2018 года с начальной ценой 783,3 тысячи рублей, Lada Vesta за 463,4 тысячи рублей и Volkswagen Tiguan стоимостью 441,7 тысячи рублей.

Помимо современных автомобилей, покупателям предложат большое количество подержанных отечественных машин. Начальная стоимость ряда моделей Lada варьируется от 30 до 90 тысяч рублей. В перечень лотов также вошли советские мотоциклы, мопеды и трактор, который продается вместе с прицепом и бензопилой.

Организаторы торгов обращают внимание потенциальных участников на то, что техника реализуется по принципу «как есть». Проверить техническое состояние транспортных средств до покупки возможности не предусмотрено. Кроме того, автомобили и другая техника передаются без ключей и регистрационных документов.

Подать заявку на участие в аукционе можно через электронную площадку «РТС-Тендер» до 7 июля.

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