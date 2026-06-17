В России может появиться новый бренд Neus. Первой моделью марки должен стать гибридный SUV на базе iCaur V27, сообщают "Китайские автомобили".

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Сборку внедорожника Neus готовятся наладить на заводе холдинга АГР в Сестрорецке. Данный сборочный комплекс уже получил несколько сертификатов соответствия, необходимых для оформления ОТТС и начала продаж.

При этом уточняется, что в сертификатах также значится и марка Esteo. Не исключено, что новинка дебютирует в России под этим брендом.

Напомним, что iCaur V27 разработала компания Chery. iCaur V27 - это последовательный гибрид с двухмоторной силовой установкой и полноприводными возможностями.

Бензиновый 1,5-литровый двигатель работает здесь как генератор для зарядки аккумулятора. Совокупная отдача агрегатов версии 4х4 достигает 456 л. с. Тяговая батарея имеет объем 34,3 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 210 км, в гибридном режиме - более 800 км.

Автомобиль имеет несущий кузов. На передней оси применена подвеска типа "Макферсон", сзади - "многорычажка".