"Автодор" завершил подготовку трассы М-4 "Дон" к летнему курортному сезону

В компании "Автодор" рассказали о том, что завершили комплекс мероприятий по подготовке трассы М-4 "Дон" к летнему курортному сезону 2026 года.

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Основное внимание уделено обеспечению безопасности дорожного движения, повышению пропускной способности магистрали и комфорта автомобилистов, направляющихся на Черноморское и Азовское побережья.

Так, на всем протяжении трассы отремонтировано около 45 км дорожного полотна в Подмосковье, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Кроме того, на 16-ти участках М-4 "Дон" нанесена и обновлена разметка "Держи дистанцию".

В компании добавили, что большинство ремонтных работ на искусственных сооружениях завершено либо перенесено на осенний период. Так, до сентября приостановлены работы на путепроводах на 46-м и 440-м километрах трассы, завершены работы на мосту через реку Осетр на 163-м километре, а на мосту на 311-м километре работы продолжаются в подмостовом пространстве и не влияют на пропускную способность автомобильной дороги.

"Для обеспечения бесперебойного движения в период массовых отпусков до 15 сентября на объектах капитального ремонта исключены работы, связанные с сокращением количества полос движения и организацией реверсивного движения транспорта", - рассказали в "Автодоре".

Ранее сегодня заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что скоростные трассы становятся все более востребованными, особенно для путешествий на автомобиле.

Так, по его словам, в праздничные дни, с 11 по 14 июня, по трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани водители проехали более 472 000 раз. В общей сложности автомобилистами было пройдено около 65 миллионов километров.