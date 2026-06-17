Представлен прощальный Audi A8 final edition

Компания Audi в этом году снимет с производства флагманский седан A8 четвёртого поколения (Typ 4N), а для некоторых рынков будет предложена его прощальная версия. На этой неделе такая версия была представлена в Японии.

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В марте этого года представители Audi подтвердили, что компания решила снять с производства нынешний Audi A8 четвёртого поколения, так как он уже морально устарел. В 2021 году был представлен электрический концептуальный лифтбек Grandsphere, в перспективе он должен был превратиться в новую флагманскую модель Audi, но в 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого новый электрический флагман был отменён. В разработку нового большого топливного седана руководство Audi тоже вкладываться пока не хочет, но, возможно, компания вернётся в представительский сегмент через несколько лет, когда и если переживёт текущий управленческий кризис.

Audi A8 первого поколения вышел на рынок в 1994 году, его предшественником был флагманский седан Audi V8, он выпускался с 1988 по 1994 год. Таким образом в современной истории Audi было пять флагманских седанов. Нынешний Audi A8 выпускается с 2017 года, в 2021 году он пережил рестайлинг, тогда же дебютировала роскошная версия Horch для китайского рынка. Все версии, в том числе Horch, собираются в Германии на заводе Audi в Неккарзульме.

Японский прощальный Audi A8 final edition сделан на базе регулярной версии A8 55 TFSI quattro S line, он оснащён 3,0-литровым бензиновым турбомотором V6 (340 л.с., 500 Нм), 48-вольтовым мягкогибридным довеском MHEV, 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом quattro с активным задним межколёсным дифференциалом. В оснащение версии final edition также входят заниженная на 10 мм адаптивная пневмоподвеска, ажурные 21-дюймовые колёса и красные тормозные суппорты от спортивной версии Audi S8.

Интерьер оформлен в пастельно-серебристых тонах и украшен карбоновыми вставками. Два передних и два задних кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажёрами. Комплектация очень богатая, в неё входят в том числе панорамная стеклянная крыша и мощная аудиосистема Bang & Olufsen с 23 динамиками.

Audi выпустит всего 88 экземпляров A8 final edition для Японии, из них 40 будут окрашены в белый металлик Glacier White Metallic, 39 — в чёрный металлик Mythos Black Metallic, 5 — в синий металлик Firmament Blue Metallic, 4 — в чёрный цвет Sebring Black Crystal Effect с кристаллическим эффектом. Цена — от 15 980 000 иен (7,2 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Добавим, что роль самой крупной и статусной модели Audi в ближайшие годы будет выполнять большой кроссовер Audi Q9, премьера которого состоится этим летом.