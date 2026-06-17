В России предложили меры для снижения стоимости одного вида машин

Отечественный электромобильный рынок может получить стимул к росту за счет пересмотра утилизационного сбора и запуска специальной программы субсидируемых кредитов. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Владимир Плякин. Предложение по снижению стоимости электрокаров он направил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову, сообщает Life.ru.

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Народный избранник обратил внимание на главную проблему рынка — высокую стоимость электромобилей. Она складывается из серьезных платежей и дорогих займов, из-за чего многие потенциальные покупатели электротранспорта не могут позволить себе столь дорогое приобретение.

В обращении парламентарий подчеркнул, что с 1 декабря 2025 года для некоторых электромобилей и последовательных гибридов утилизационный сбор может составить от 800 тысяч до 3,6 миллиона рублей. Такие цифры резко ограничивают доступность техники. В качестве решения депутат предложил применять к электрокарам самые минимальные ставки сбора. По его мнению, это может увеличить число покупателей и поможет развитию всего направления.

Вторым шагом должна стать отдельная программа льготного автокредитования, в рамках которой государство будет частично компенсировать банковский процент. При этом воспользоваться выгодными займами смогут не только льготные категории россиян, но и все желающие.

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