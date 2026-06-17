На продажу выставили новый Toyota Land Cruiser 2006 года

На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser 2006 года выпуска.

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Владелец из Омска утверждает, что рестайлинговый автомобиль десятого поколения практически совершенно новый и никогда не ставился на учет.

Полноприводный Toyota Land Cruiser оснащен 4,2-литровым дизелем мощностью 131 л.с., выгодным в плане налогообложения. Трансмиссия - механическая, руль - левый. В объявлении уточняется, что машина прошла всего 1 350 км.

Суда по прилагающимся к объявлению фото, на этом Toyota Land Cruiser действительно почти не ездили и, видимо, почти 20 лет продержали в гараже. На днище и элементах подвески нет и намека на ржавчину, салон тоже выглядит практически нетронутым.

Смущает лишь следующий комментарий площадки продаж под объявление: "по данному автомобилю нет информации в базе ГИБДД. Возможно, владелец намеренно указал неправильный VIN, так как с машиной есть какие-то проблемы. Будьте внимательны!"

За полноприводную "капсулу времени" покупатель просит нешуточные 13 900 000 рублей, что сопровождается на агрегаторе пометкой "высокая цена".