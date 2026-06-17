На заводе Ford начали разбирать по одному двигателю в день

Как рассказал руководитель завода Ford в канадском Эссексе Нил Уилсон, до недавнего времени двигатели, устанавливающиеся в автомобили Ford, выборочно тестировали, а затем полностью разбирали для анализа раз в три месяца или же в том случае, когда возникали подозрения на наличие проблемы с мотором.

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Теперь ежедневная разборка как минимум одного собранного на заводе в Эссексе силового агрегата стала обычной практикой. Это делается с целью снизить процент отзывных кампаний, рассказал Уилсон изданию Road & Track.

На заводе в Эссексе выпускают 5-литровые двигатели V8 Coyote для спорткаров Mustang и полноразмерных пикапов F-150, а также 6,7-литровые и 7,3-литровые V8 для тяжелых пикапов Ford Super Duty.

Представитель марки заявил, что идея о ежедневной разборке одного мотора пришла к ним после изучения самых успешных заводов по производству двигателей Ford по всему миру. Лучшим по качеству оказался завод в испанской Валенсии. Здесь также каждый день разбирают для анализа по одному двигателю.

Сообщается также, что на канадском предприятии изменен алгоритм выбора двигателей для разборки. Для этого теперь используется специальная программа искусственного интеллекта, дающая информацию о том, какие двигатели могут оказаться проблемными.

В 2025 году компания Ford побила рекорды по количеству отозванных автомобилей. В общей сложности было отозвано 12,9 млн автомобилей в процессе 153 отзывных кампаний. Ближайший конкурент - Stellantis, у которого насчитывалось 2,7 млн отозванных автомобилей. Концерн реализовал эти программы в ходе лишь 53 кампаний по отзыву.

Ранее "РГ" писала о том, что автомобили Ford Focus могут заглохнуть из-за ошибок в программном обеспечении.