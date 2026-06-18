В Уфе водителя привлекли к ответственности за опасный трюк

В Уфе водителя и пассажира привлекли к ответственности за опасный трюк на дороге.

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Сотрудники Госавтоинспекции Уфы регулярно проверяют социальные сети и местные телеграм-каналы. На одном из них они увидели видео, где пассажир автомобиля BMW вылез из люка, создавая угрозу безопасности на дороге для себя и других.