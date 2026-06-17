Продажи обновленного кроссовера Li Auto L6 стартуют в июле

Компания Li Auto раскрыла информацию об обновленном гибридном кроссовере L6 и анонсировала скорый старт продаж этой модели в Китае.

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Автомобиль получил обновленный дизайн фронтальной части, полускрытые дверные ручки, колесные диски нового дизайна, передний бампер и увеличенный нижний воздухозаборник. Фамильная световая полоса под кромкой бампера сохранена. Площадка под номерной знак перенесена с бампера на пятую дверь. Компоновка салона осталась пятиместной.

Внешние габариты новинки составляют 4935х1960х1735 мм. Колесная база - 2920 мм. Новинка получила также фаркоп с возможностью буксирования прицепа массой 1500 кг.

Последовательная гибридная схема осталась прежней. Привод включает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 154 л.с., выполняющий исключительно функцию генератора, и два электромотора. Их отдача не уточняется, однако, вероятно, используется более производительная установка. На текущей версии она составляет 408 л.с. и 529 Нм.

Новая тяговая батарея получила увеличенную с 36,8 до 51 кВт·ч емкость. Соответственно, запас хода на электротяге увеличится с 182 до 234 км по циклу WLTC. Максимальная скорость также увеличена - со 180 до 200 км/ч, косвенное свидетельство форсировки электроагрегатов.

Важное новшество в системе частичного автопилотирования - сразу четыре лидара. Такая схема обеспечит новинке полноценный круговой обзор, а функциональность "автопилота" приблизится к флагманской модели L9.

Бренд Li Auto представлен в нашей стране официально, а это значит, что усовершенствованный L6 должен с большой вероятностью появиться и на российском рынке.

Ранее "РГ" писала о том, что в России началась подготовка к старту продаж нового кроссовера Li L9 Livis.