На продажу выставили полную коллекцию мотоциклов "Минск"

В Москве продается полная коллекция мотоциклов Минск из СССР — цена 20 млн рублей.

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В столице на продажу выставили уникальную коллекцию мотоциклов, выпущенных на Минском « МотоВелоЗаводе».

На фотографиях в объявлении показан ММЗ М1А Москва – это самая первая модель, являвшаяся копией немецкого DKW RT 125 и ставшая основой для будущих мотоциклов «Минск». Конкретно этот экземпляр выпущен в 1946 году, то есть в самом начале производства. Одноцилиндровый мотор объемом 123 куб. см развивает 4 л.с., коробка передач – трехступенчатая механическая, привод – цепной.

Машина с пробегом всего в 50 км не производит впечатление исключительно музейного экспоната: во всяком случае, у байка есть оригинальный ПТС, в который вписан один владелец.

Но ММЗ М1А Москва – лишь один из экземпляров коллекции. Продавец по имени Сергей – явно человек не случайный, ранее имевший дело с реставрацией и продажей раритетных мотоциклов. Про свою коллекцию он рассказывает так:

«Полная коллекция мотоциклов Минск, oxвaтывающaя вecь модельный ряд и состоящая из 23 мотоциклов – от легендарного прародителя DKW RT 125 дo последней советской модели Минск 3.112. Состояние коллекции: все мотоциклы в родной краске, имеют минимальный или заводской пробег, полностью комплектные, технически исправны и на ходу».

Владелец подчеркивает уникальность коллекции: в ней представлены не только редкие модели, но и переходные версии, а также единичные экземпляры, не имеющие аналогов. Коллекция продается только целиком – поштучной продажи нет. По мнению продавца, предложение может заинтересовать музеи, коллекционеров, ценителей техники СССР и инвесторов в редкие активы. Цена коллекции – 20 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что современные мотоциклы Минск начали собирать и продавать в РФ.