Porsche Taycan получил "автомат" с фальшивыми передачами вслед за Hyundai

Porsche Taycan, ранее предлагавшийся с 1-ступенчатой коробкой передач, получил трансмиссию с восемью фальшивыми передачами. Похожая система, призванная увеличить удовольствие от вождения, ранее появилась на электрокаре от Hyundai.

© Российская Газета

Суть нововведения в трансмиссии обновленного Taycan - система с говорящим названием E‑Shift. Электроника здесь имитирует переключение передач, чтобы процесс набора скорости воспринимался водителем более эмоционально.

Как поясняет издание Carscoops, такая схема впервые была реализована в электрическом лифтбэке Hyundai Ioniq 5 N, а затем распространилась на новые "электрички" от Mercedes-Benz и даже на электролифтбэк Ferrari Luce.

Электроника, реализованная в трансмиссии Taycan, предлагает выбор из ручного и автоматического режимов, позволяя водителям тасовать восемь виртуальных передач с помощью подрулевых лепестков, как в некоторых вариаторных коробках передач.

Porsche утверждает, что переключение передач ощущается водителем естественно, а скорректированные кривые крутящего момента усиливают это ощущение. Также в систему добавлен виртуальный ограничитель оборотов.

Как уточняется, все модификации Taycan 2027 модельного года теперь могут быть оснащены системой E-Shift опционально, а в исполнении Turbo GT она входит в стандартную комплектацию.

Porsche также улучшила систему голосового управления на основе искусственного интеллекта, позволяя пассажирам вести более естественные беседы и задавать уточняющие вопросы, не повторяя "Привет, Porsche!"