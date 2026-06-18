УАЗ представил «буханку» с прицепом

Ульяновский автозавод рассказал об экземпляре «буханки» для форума «Путешествуй!».

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Ульяновскую область на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» представляла особая версия микроавтобуса УАЗ СГР.

Форум проходил в столичном комплексе ВДНХ с 10 по 14 июня, и за это время представленная там «буханка» с огромным прицепом и багажником во всю крышу успела стать настоящей звездой, утверждает пресс-служба автозавода. Машину и прицеп расписала известная ульяновская художница Юлия Узрютова, а с собой УАЗ привез гостинцы от «Ульяновского пряника».

За время проведения форума все 2500 пряников были розданы гостям форума.

К настоящему моменту уникальный арт-объект уже вернулся в Ульяновск, и теперь «пряник-мобиль» станет новой городской фотозоной, рассказали на УАЗе.

Ранее «За рулем» подробно рассказал об интерьере обновленного внедорожника УАЗ Патриот.