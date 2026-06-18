Как в домах моды: Bentley будет выпускать автомобили сезонными коллекциями

Подразделение компании Bentley, отвечающее за персонализацию автомобилей под требования заказчиков, представило новую программу ограниченных серий — Bespoke Series. Они будут приурочены к сезонным релизам, как принято в мире высокой моды. Серия 2027 года, ограниченная 100 экземплярами, доступна исключительно для моделей Continental GT S и GT S Convertible.

© Motor.ru

Каждый автомобиль получит один из шести эксклюзивных цветов кузова, созданных дизайн-студией Bentley специально для этой программы. Все цвета дополнены центральной полосой с перламутровым эффектом, черными 22-дюймовыми спортивными дисками и глянцево-черными корпусами зеркал.

Интерьер также индивидуализирован под каждый цвет: оттенок повторяется на сиденьях, вышивке, руле и трансмиссионном селекторе, а передняя панель и подлокотники получили двухцветную отделку шпоном с полосой из темного хрома.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

В оснащение входят поворотный дисплей, светодиодная подсветка салона, а также проекционная анимация при открытии дверей. Каждый автомобиль получит индивидуальный номер на панели приборов и порогах, а также шильдики с надписью By Mulliner.

Все 100 экземпляров будут построены на заводе Bentley в Крю (Англия), с использованием возможностей нового дизайн-студии и обновленного лакокрасочного производства. К каждому автомобилю будет приложен индивидуальный чехол для хранения, повторяющий его контуры.

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