Ford бьет рекорды по сервисным кампаниям

Ушедший из России производитель объявил одновременно пять отзывов машин
Американский Ford, прекративший официальные продажи на российском рынке, бьет рекорды по сервисным кампаниям. Теперь концерн инициировал одновременно пять отзывов, четыре из которых связаны с ранее неудачными кампаниями и призваны повторно устранить дефекты, не исправленные во время предыдущих акций, пишет Carscoops.
Первая затрагивает 5252 машины Focus 2015–2018 модельных годов и Fusion 2013–2016 годов. Сцепление трансмиссии может треснуть и дать течь, повышая угрозу возгорания. Причина — некорректно проведенное обновление программного обеспечения в ходе двух прошлых отзывов. Ожидается, что под кампанию попадут все ранее ремонтировавшиеся экземпляры.
Второй отзыв касается 10742 пикапов F-150 2018 года. Резкое перемещение селектора коробки передач способно привести к пропаданию индикатора передачи на приборной панели и кратковременному включению незапланированной передачи — например, заднего хода или нейтрали. Эти автомобили также были отремонтированы не должным образом, поэтому модуль управления силовым агрегатом потребуется перепрограммировать заново.
Третий дефект выявлен у 18124 кроссоверов Escape 2017 года. Электростеклоподъемники машин создают чрезмерное усилие до срабатывания автоматического реверса и могут защемить пассажира, а это уже нарушение федеральных стандартов безопасности. Прошлый отзыв не решил проблему, и теперь дилерам предстоит обновить софт блока управления стеклоподъемниками.
Четвертая кампания объявлена для 91198 пикапов F-150 2018–2020 годов. При переходе из автоматического режима фар в ручной дневные ходовые огни не приглушаются до уровня габаритных, а продолжают светить на полную яркость, что также не соответствует требованиям безопасности. Ситуация повторяет сценарий с неудачным предыдущим ремонтом — владельцам придется посетить дилерский центр ради обновления модуля управления кузовом.
Пятый отзыв — новый. Он затрагивает кроссоверы Explorer 2024 модельного года, оснащенные 2,3-литровым двигателем EcoBoost. Модуль управления силовым агрегатом может самопроизвольно перезагружаться во время движения. Причина — избыточно большой пакет диагностических данных, вызывающий переполнение буфера и сброс модуля. Сброс принудительно переводит трансмиссию в режим парковки прямо на ходу, что способно повредить систему парковки. В результате автомобиль рискует не зафиксироваться в стояночном положении и самопроизвольно покатиться.
Об этой проблеме компания узнала в минувшем мае и насчитала 27 гарантийных случаев, потенциально связанных с этим дефектом. В рамках кампании дилеры проверят систему парковки и при необходимости заменят поврежденные детали.
Ранее Ford объявил дополнительный отзыв, который затрагивает 255 404 автомобиля Focus 2012-2018 модельных годов. Компания не смогла подтвердить, что предыдущая сервисная акция, объявленная в октябре 2018 года, была выполнена.