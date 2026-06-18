В Ярославле с улиц убирают бесхозные автомобили

С началом лета в Ярославле возобновилась работа по очистке улиц от бесхозных автомобилей. На основании постановления мэрии разукомплектованные и брошенные хозяевами транспортные средства с ярославских улиц отправляются на специализированную стоянку.

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Эвакуации подлежат машины в запущенном состоянии, которые долгое время стоят без движения. Как правило, у них разбиты или вообще отсутствуют стекла, повреждено лакокрасочное покрытие, колеса спущены, а у некоторых они в прямом смысле слова вросли в землю.

Первый заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Андрей Постнов отмечает, что процесс эвакуации разукомплектованного и бесхозного транспорта происходит во всех районах Ярославля в соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэра.

"Порядок предусматривает выявление таких транспортных средств. Затем мы принимаем все меры для установления собственников: делаем запросы в ГИБДД, наклеиваем информационные объявления на автомобили. Если не получается установить собственника, то мы принимаем решение об эвакуации машины на временное хранение", - рассказал Андрей Постнов.

По словам местных жителей, заброшенный Volkswagen Golf уже больше года стоит на парковке у торгового центра. Фары разбиты, колеса спущены, внутри видны сработавшие подушки безопасности. Любой желающий может попасть в салон машины, а недавно подростки выломали лобовое стекло.

"Если хозяин машины не принимает никаких мер в течение определенного времени, которое ему было предоставлено, надо принимать соответствующие меры со стороны руководства города", - уверена местная жительница Екатерина Лебедева.

Владельцы могут вернуть свое транспортное средство. Для этого им нужно обратиться на специализированную стоянку, возместить расходы на эвакуацию и хранение, а также заплатить штраф - три тысячи рублей.

Если собственник не объявится, то со временем автомобиль перейдет в муниципальную собственность. Дальнейшая судьба транспортного средства зависит от состояния: машина может уйти с молотка на торгах либо будет утилизирована.

Сотрудники мэрии призывают ярославцев активнее сигнализировать о брошенных и разукомплектованных автомобилях. Сообщать о них следует в администрации районов.

"Обращаться им нужно в территориальную администрацию, отдел содержания территорий. Мы все разъясняем, говорим об этом с жителями, и они нам сообщают о таких машинах", - отметил Андрей Постнов.

За один рейд на специализированную стоянку отправились три автомобиля. А всего на примете у администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов сейчас порядка 30 бесхозных транспортных средств. Убирать их с улиц будут до самой осени.

Тем временем

Городская управляющая компания Смоленска занялась сбором и утилизацией старых автомобильных шин. Как подчеркнули коммунальщики, делается это из соображений безопасности и здоровья горожан: покрышки легко воспламеняются, плавятся и выделяют канцерогены. Кроме того, возле них скапливается вода, в которой размножаются личинки комаров и других насекомых. Отработанные шины относятся к отходам IV класса опасности. "Использовать покрышки как клумбы, ограждения или "дизайн" двора небезопасно", - пояснили в УК.