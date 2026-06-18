Десять лет в контейнере: на продажу выставили новый ВАЗ-2106

Как выяснила "Российская газета", в Санкт-Петербурге на продажу выставили ВАЗ-2106, который с 1992 года проехал всего 5 041 км. Владелец просит за свой автомобиль 1,2 млн рублей.

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"ВАЗ-2106 в идеальном состоянии, машина видела дорогу 10 лет назад, когда из гаража заехала в контейнер. С тех пор автомобиль стоит в сухом контейнере, аргументированный торг", - говорится в объявлении.

Под капотом у автомобиля двигатель 1,3 литра, который выдает 64 л.с. Коробка - механика, привод - задний.

Напомним, ВАЗ-2106 выпускался Волжским автомобильным заводом с 1976 по 2001 год. "Шестерка" является второй по массовости моделью после "копеечного" семейства: общий тираж за 30 лет превысил 4,2 млн автомобилей. В музее АвтоВАЗа экспонируется последний собранный в Тольятти экземпляр.

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