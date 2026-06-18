Движение транспорта восстановлено на юго-востоке Москвы

Движение транспорта восстановлено на ряде улиц на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

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Проезд вновь открыт:

на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой;

на Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома 168;

на Новорязанском шоссе по направлению в центр, в районе дома 56 по улице Привольной;

на внутренней стороне 11-го километра МКАД.

Тем не менее ограничения сохраняются еще на нескольких участках. В частности, водители не могут проехать по улицам Чагинской, Верхние Поля и Капотне. Более того, ограничения затронули внутреннюю сторону МКАД в районе Новорязанского шоссе, внешнюю сторону 19-го километра МКАД, внешнюю сторону 25-го километра МКАД.

Кроме того, изменились маршруты автобусов в районе Капотни. Меры коснулись автобусов с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655 со стороны МКАДа и С710, с744, с768, с867, с754, м72, с9 со стороны Белореченской улицы.