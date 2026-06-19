Кроссовер Umo 5 обошел всех и стал самым популярным электрокаром в России

Как сообщает "Автостат", по итогам мая 2026 года в России было реализовано 233 новых электрокара Umo. В конце весны доля нового бренда Umo составила примерно 35% от общего объема продаж новых электрокаров в РФ.

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Второе место в рейтинге марок занял российский Evolute, реализовавший 120 единиц и занявший около 18% рынка. Замыкают пятерку лидеров также представители китайского автопрома: Avatr (65 шт.), Geely (47 шт.) и Changan (33 шт.).

Среди моделей лидирует кроссовер UMO 5 - в мае было зарегистрировано 233 таких автомобиля.

На второй строчке рейтинга расположился отечественный электрокроссовер Evolute i-Joy (119 шт.). Далее в топ-5 вошли китайские модели: Geely EX5 (43 шт.), Avatr 12 (41 шт.) и Changan Qiyuan Q05 (33 шт.).

Всего в мае было реализовано 680 новых электромобилей, что на 13,5% меньше показателей прошлого года. Однако за первые пять месяцев года общее количество поставленных на учет электромобилей достигло 3858 единиц, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее "РГ" сообщала о том, что компания EVM представила новую модель для рынка РФ - Umo 8. Это полноразмерный гибридный кроссовер с полным приводом. Сборка автомобиля будет осуществляться на заводе "Москвич".