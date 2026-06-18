Еще походит: старейший в России троллейбус встречает свое 90-летие

Виктор Цой пел: "И каждый с надеждой глядит в потолок троллейбуса, который идет на восток". Строки из этой песни, написанной в другую эпоху, сегодня звучат как пророчество. Ростовскому троллейбусу - 90. Он пережил войну, развал страны, лихие девяностые, которые (вот парадокс!) оказались для него пиком расцвета. Но проживет ли он еще хотя бы несколько лет?

© Российская Газета

18 июня 1936 года первый троллейбус, который шуточно называли "мичуринским гибридом трамвая и автобуса", отправился от Сельмаша до Театральной площади. Билет стоил 30 копеек - вдвое дороже трамвайного, но люди все равно ехали. Новинка казалась невероятно комфортной: калорифер для отопления зимой, вентиляторы для проветривания летом, сетки для багажа. В первый же день три машины перевезли более четырех тысяч пассажиров.

Ростов стал третьим городом СССР после Москвы и Киева, где появился новый вид транспорта. Москва полностью избавилась от "рогатых" в августе 2020 года. Киев теперь не с нами. И Ростов остался городом со старейшими троллейбусными маршрутами в стране. Это почетное звание, от которого одновременно и гордо и грустно.

Золотой век "рогатого" пришелся на начало 1990-х. На пике его могущества было 22 маршрута, 244 километра линий - четвертое место в РСФСР. Затем уже после развала СССР, когда Ростов задыхался от старых чадящих советских автобусов, разного рода европейского и азиатского автохлама, а трамвайные рельсы продавали в Турцию, троллейбус держал удар.

"Ошибка была совершена во второй половине 1990-х, - с горечью вспоминает Александр Варич, эксперт в сфере электротранспорта, бывший замдиректора Ростовской транспортной компании (РТК, которая заведует всем электротранспортом в городе). - Электротранспорт передали на баланс автобусного предприятия, которому было невыгодно развивать конкурента. Контактную сеть просто перестали обслуживать. Она ветшала, крепления падали на дорогу. Никому не было дела".

Троллейбус сегодня перевозит всего около трех процентов пассажиров в Ростове. Маршрутная сеть состоит из 11 линий. По данным администрации Ростова-на-Дону, муниципальными контрактами предусмотрено 67 троллейбусов с учетом резерва. Из них зимой на линию выходит 56, летом - 54. Средний возраст машин "пенсионный" - 16,4 года.

Износ контактной сети в некоторых местах критический, особенно на западном и северном направлениях. И все же власти уверяют: закрывать троллейбусное движение в городе не планируется. Вместе с московским институтом "Мостранспроект" разработана стратегия развития транспортной системы с учетом электротранспорта. Окончательное решение будет принято на основе мнений горожан.

Экономика троллейбуса печальна, как бухгалтерский отчет в убыточной компании. Обоснованный тариф на перевозку одного пассажира составляет 72 рубля 59 копеек. Но люди платят всего 34 рубля. Разницу покрывают субсидии из местного бюджета. По сути, город доплачивает за то, чтобы экологичный транспорт оставался доступным.

Для сравнения: проезд в электробусе (новом конкуренте с ровным полом и бесшумным ходом) стоит 48 рублей наличными, 41 рубль по транспортной карте. Электробусы - тоже экологичны, но при этом маневреннее - их не держат "за шкирку" провода. В городе есть уже 20 электробусов "КамАЗ", закупленных в 2023-м. Они вышли на маршруты NN 17а, 58, 88. Но Варич скептичен: "Для электробуса у нас не создана полноценная инфраструктура. Пока он не для наших дорог".

Вот и получается, что троллейбусы в Ростове конкурируют с автобусами и проигрывают. Их маршруты дублируют другие виды транспорта, пассажиропоток неоптимальный. Машины есть, провода висят, а транспорт полупустой.

"Водители троллейбуса - это отдельная каста", - убежден Варич.

Он вспоминает времена, когда троллейбус и те, кто его обслуживал, были гордостью Ростова.

"Это были не просто какие-нибудь автобусники, - говорит он с вызовом. - Это люди со стальными нервами, любящие порядок и точность. На электротранспорте пунктуальность была возведена в абсолют. При этом никаких переработок - все строго по расписанию. Работали водителями, кстати, в основном женщины, которые приезжали с периферии. Им давали общежитие, обучали".

Но сегодня дефицит водителей 91 человек, это 68 процентов от необходимого количества. Кадры уходят, а новые не приходят. И это, пожалуй, страшнее, чем изношенная контактная сеть. Технику можно заменить, а вот людей сложнее.

Владимир Зырянов, завкафедрой "Организация перевозок и дорожного движения" ДГТУ, рассказывает о поездке в китайский Цзинань: "Там 10 миллионов населения, 260 троллейбусных направлений. И мне выдали страшную китайскую тайну: продажа билетов окупает этот транспорт только на 10 процентов. Остальное - субсидии. Но китайцы делают ставку именно на электротранспорт".

Профессор убежден: современный троллейбус с увеличенным автономным ходом (который может ехать и без проводов, подзаряжаясь на ходу) нужен Ростову. Но все упирается в деньги.

Варич предлагает начинать с малого: сделать один маршрут, обновить контактную сеть, поставить 15 троллейбусов. Показать, что они нужны городу. Автобусы убрать на другие линии.

"Если мы не решим проблему с обособленным движением трамвая и троллейбуса, то электротранспорт у нас останется только для того, чтобы туристов катать, как на аттракционе", - предупреждает Варич.

Доживет ли ростовский троллейбус до своего столетия? Ответ на этот вопрос зависит от того, найдет ли город в себе силы и деньги модернизировать инфраструктуру для этого вида транспорта и вписать его в новую маршрутную сеть. В депо еще работают преданные своему делу люди. Поэтому остается, как в песне Цоя, смотреть в потолок и надеяться, что самый экологичный вид транспорта еще пожужжит на улицах города.