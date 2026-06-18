АвтоВАЗ начал внедрение технологии машинного зрения

Компания АвтоВАЗ в рамках пилотного проекта на конвейере установила интеллектуальную систему на базе компьютерного зрения от российского разработчика VisionLabs. Система проверяет наклейки с VIN-номером на кузове автомобиля на корректность и отсутствие несоответствий. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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Также система умеет сравнивать наклейку и гравировку с VIN-номером, проверять качество и целостность наклейки с VIN-номером (это особенно важно при регистрации ТС потребителем).

На первом этапе система работает с двумя моделями: Lada Aura и Lada Vesta. В планах - масштабирование технологической новинки, в будущем она будет применяться при производстве других моделей.

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