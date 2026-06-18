Lada Granta временно получит новую расширенную комплектацию

К концу лета на конвейер АвтоВАЗа на короткое время встанет Lada Granta в "средней" комплектации "Комфорт", но с расширенным "теплым" пакетом.

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Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе АвтоВАЗа, речь идет о выпуске ограниченной серии, включающей среди прочего расширенный "теплый пакет" и, в частности, функцию обогрева ветрового стекла. Ранее эта опция предлагалась в более высоких уровнях оснащения. Производство таких машин будет запущено в преддверии осеннего сезона.

Как уточнили представители марки, пересмотренная комплектация будет выпускаться в ответ на потребительский запрос. Отвечая на вопрос "РГ" о том, почему такие машины выйдут лимитированным тиражом, в компании отметили, что АвтоВАЗ реализует гибкую политику в плане наполнения комплектаций. Иными словами, не исключено, что выпуск машин исполнении, условно говоря, "Комфорт+" могут или продлить, или вернуться к выпуску таких авто через какое-то время.

Стоимость такой Lada Granta на сегодня не уточняется. Вероятно, это будет сделано ближе к осени, к старту продаж. Напомним, что на сегодня Lada Granta в исполнении "Комфорт" штатно выделены центральный замок, электростеклоподъемники передних дверей, подогрев передних сидений, заднего стекла и внешних зеркал, кондиционер, а также аудиосистема с SD-картой, USB и системой громкой связи по Bluetooth.

Напомним, что компания планирует оснащать Lada Granta вариатором WLY. Как рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, двухпедальное исполнение планируют запустить в производство в первой половине 2027 года.