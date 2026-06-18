Запрет на ночные поездки на мотоциклах в Крыму смягчили

В Крыму запретили ночные поездки на мотоциклах, но изменили время запрета. Власти объяснили, что двигатели мототехники звучат почти как летящие БПЛА, xто дезориентирует расчеты мобильных огневых групп и мешает отражать налеты ВСУ. Кроме того, подростки на полуострове игнорируют сигналы «воздушной тревоги» и катаются по опустевшим трассам.

© BFM.RU

Также ночной мототранспорт могут использовать для диверсий, перевозки оружия или для ухода от постов ДПС. Запрет касается всех дорог полуострова, как городских, так и проселочных. И всех обладателей прав категории «А». А вместе с ними и водителей мототехники малой мощности, включая квадроциклы и питбайки (малогабаритные мотоциклы для мотокросса). Под запрет попали и бесшумные электробайки, а машины с ревущими двигателями — почему-то нет.

Ограничения явно вводились в спешке, и местным жителям непонятно, как будут следить за их соблюдением, говорит корреспондент «Российской газеты» в Крыму Сергей Винник:

— Коснется ли автомобилистов? Пока нет, пока об этом речь не шла. Хотя на самом деле да, эти уличные гонки — это, конечно, большая проблема, независимо от того, мотоциклы это или машины. Они действительно изводят жителей в Крыму. Да, здесь даже открыли специальный канал в «Макс», где можно пожаловаться или экстренно сообщить, что в каком-то месте города устраивают гонки, чтобы ГАИ обратило на это внимание. — Вот что уже сейчас можно сказать про реакцию как крымчан, так и туристов вообще на весь запрет? — Туристов вряд ли это беспокоит. Что касается местных жителей, то да, я думаю, что большинство, конечно, этому было бы радо, если бы это исполнялось в самом деле. На встрече спикера с журналистами он сказал, что он проехал по ночному городу уже после 22:00, и, в общем-то, ничего не изменилось. Как носились на мотоциклах, так и носятся. Климов пообещал, что эти мотоциклы, все эти байки будут просто конфискованы. Честно говоря, я сам задавался вопросом, какие для этого есть правовые основания, но никто на него внятно пока не ответил. Пока это происходит, будет притирка, станет понятно вообще, работает эта мера или нет.

По словам журналиста, в Крыму есть несколько достаточно влиятельных мотоклубов, возможно, это они добились ослабления ограничений, потому что сначала ездить на мотоциклах запретили с 20:00. Байкеры утверждали, что не успеют добраться вечером с работы домой. Им добавили еще два часа. В то же время в Крыму есть закон о тишине, действующий с 23:00, то есть у властей и так была возможность пресекать шум не только от мотоциклов, но и от автомобилей, которые свободно ездят по полуострову без глушителей, говорит профессиональный мотоциклист, житель Крыма Александр Бойченко:

Александр Бойченко профессиональный мотоциклист, житель Крыма «Придумали закон-то правильный, но при чем здесь, к примеру, мопед, который не слышно? Который в городе, который не возле части какой-то военной? Они сейчас по этой бумажке просто будут ущемлять всех подряд! Или электросамокаты, которые без звука вообще. Рычать и так по закону вроде как нельзя в населенных пунктах после 23:00. И это и так можно регулировать, без всяких указов. Это и так запрещено. Есть шумомер, любой полицейский может померить и оштрафовать. А конкретно этот закон, который связан с дронами, как он будет регулироваться? Вот вы себе представьте: вот написали указ, а инспектора это не волнует. Вот есть указ, он будет всех подряд штрафовать, но он же никак не делает лучше, чтобы на каких-то там объектах не слышно было дроны. Как вы отрегулируете молодежь, которая у нас на районе рычит с утра до ночи? Их либо ловят, либо нет — тут и без указа их можно ловить спокойно, пачками. Потому что это все дети, им лет по 12, а они уже на мотоциклах, которые, в принципе, по закону без прав нельзя ездить».

Советник главы РК Олег Крючков заявил, что власти уже находили в мессенджерах примеры, когда за 5–10 тысяч рублей подросткам предлагали покататься несколько часов по определенным районам. По его словам, такой шум может использовать ВСУ как прикрытие во время атак БПЛА. Контроль за исполнением запрета на ночной мототранспорт возложили на полицию. Нарушителей ждет штраф от 500 до 1 тысячи рублей по статье 12.13 КоАП РФ. В ряде случаев транспорт могут конфисковывать.