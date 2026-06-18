АвтоВАЗ предложил заменить «ГАЗели-скорые» своими моделями

На фото попали автомобили скорой помощи от АвтоВАЗа. На конгрессе «Скорая медицинская помощь — 2026» вниманию медиков буду представлены автомобиль медслужбы на базе SKM M7, а также кареты скорой медицинской помощи на базе Lada Granta и SKM M9. Об этом сообщает VK-паблик «НА ЗАВОДЕ».

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Выпуск переднеприводной модели SKM M9 готовят АвтоВАЗ и нижегородская компания «Промтех». Старт продаж модели российской сборки намечен на сентябрь этого года.

Под капотом всех модификаций будет скрываться 2,0-литровый дизель мощностью 150 л.с. Коробки передач — на выбор: 9-ступенчатый «автомат» или 6-ступенчатая «механика».

Фургоны и минивэны SKM M7 выпускает непосредственно АвтоВАЗ. Обе версии имеют заднеприводную компоновку и оснащаются 2-литровым атмосферными моторами отдачей 136 л.с.

Коробка передач только одна — классическая 5-ступенчатая «механика». Рекомендуемая розничная цена самого доступного варианта соствляет 2,9 млн рублей.

В базовую комплектацию включены кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, задние дисковые тормоза, парктроник и камера заднего вида.

Добавим, что сейчас основой российского парка карет скорой медицинской помощи сегодня являются автомобили семейства «Газель», а в регионах УАЗ «Буханки».