Новый внедорожник Mitsubishi Montero показали на закрытом мероприятии
Компания Mitsubishi показала новые разработки американским дилерам. Главной премьерой стал флагманский рамный внедорожник Montero, который придет на смену модели Pajero.
Другими премьерами стали модернизированные Outlander Sport и Outlander, а также пикап с рабочим названием XRT. Американские дилеры получили возможность ознакомиться с обновленной линейкой продукции Mitsubishi на закрытой презентации продукции недалеко от Чикаго.
Главный акцент был сделан на преемнике флагманского рамного SUV Pajero, который должен вернуться в Северной Америке как следующий Montero. Об этой новинке известно, что она будет построена на той же рамной архитектуре, что и пикап Triton. Как сообщает издание Carscoops, такой внедорожник появится в линейке японского автопроизводителя в 2030 году.
По словам опрошенных Carscoops дилеров, дизайн Mitsubishi Montero решен в стилистике Toyota Land Cruiser, у машины коробчатый силуэт, передняя часть имеет световую полосу, обрамленную вертикально расположенными фарами, сзади смонтированы характерные Т-образные фонари.
Дорожный просвет флагмана превышает 300 мм, что больше, чем у большинства внедорожников. Будет также просторный трехрядный салон. Также, по словам дилеров, у нового SUV распашная багажная дверь с навешенной на нее "запаской" уступит место традиционной подъемной створке.
Салон Montero выглядит современным и высококлассным по оформлению, с цифровой приборной панелью, увеличенным дисплеем информационно-развлекательной системы и обновленным рулевым колесом, которое, возможно, будет использоваться во всей линейке внедорожников Mitsubishi.
На том же мероприятии в Чикаго Mitsubishi представила полностью обновленный Outlander Sport, который должен появиться во второй половине 2028 года. Дилеры описали его как полностью переработанный автомобиль, заметно более длинный и высокий, чем нынешняя модель. Показанные прототипы, как сообщается, имели тонкие светодиодные фары, открытые буксировочные крюки, внедорожные шины, багажник на крыше с лестницей и защитный бампер. Ожидается, что кроссовер будет построен на новой платформе, увеличится в размерах и приобретет более брутальный, внедорожный характер.
Дебют модели Outlander следующего поколения, также показанной на мероприятии, запланирован на 2028 год. Предполагается, что машина сменит актуальную платформу Nissan-Renault на архитектуру, разработанную Mitsubishi. Эта новинка отличается также увеличенным дорожным просветом, модернизированной подвеской, более массивными элементами кузова, более агрессивным передним бампером и более эффективной системой полного привода.
С четвертой продемонстрированной новинкой - концептуальным Mitsubishi XRT - компания рассчитывает усилить свои позиции в сегменте пикапов. В серийном воплощении это будет среднеразмерный автомобиль на платформе Nissan Frontier следующего поколения. Дебют намечен на 2029 год. Он будет использовать ту же платформу и основные механические компоненты, что и Frontier, но дилерам сообщили, что пикап получит собственный стиль, интерьер и ходовые качества Mitsubishi.