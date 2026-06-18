Новый внедорожник Mitsubishi Montero показали на закрытом мероприятии

Компания Mitsubishi показала новые разработки американским дилерам. Главной премьерой стал флагманский рамный внедорожник Montero, который придет на смену модели Pajero.

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Другими премьерами стали модернизированные Outlander Sport и Outlander, а также пикап с рабочим названием XRT. Американские дилеры получили возможность ознакомиться с обновленной линейкой продукции Mitsubishi на закрытой презентации продукции недалеко от Чикаго.

Главный акцент был сделан на преемнике флагманского рамного SUV Pajero, который должен вернуться в Северной Америке как следующий Montero. Об этой новинке известно, что она будет построена на той же рамной архитектуре, что и пикап Triton. Как сообщает издание Carscoops, такой внедорожник появится в линейке японского автопроизводителя в 2030 году.

По словам опрошенных Carscoops дилеров, дизайн Mitsubishi Montero решен в стилистике Toyota Land Cruiser, у машины коробчатый силуэт, передняя часть имеет световую полосу, обрамленную вертикально расположенными фарами, сзади смонтированы характерные Т-образные фонари.

Дорожный просвет флагмана превышает 300 мм, что больше, чем у большинства внедорожников. Будет также просторный трехрядный салон. Также, по словам дилеров, у нового SUV распашная багажная дверь с навешенной на нее "запаской" уступит место традиционной подъемной створке.

Салон Montero выглядит современным и высококлассным по оформлению, с цифровой приборной панелью, увеличенным дисплеем информационно-развлекательной системы и обновленным рулевым колесом, которое, возможно, будет использоваться во всей линейке внедорожников Mitsubishi.

На том же мероприятии в Чикаго Mitsubishi представила полностью обновленный Outlander Sport, который должен появиться во второй половине 2028 года. Дилеры описали его как полностью переработанный автомобиль, заметно более длинный и высокий, чем нынешняя модель. Показанные прототипы, как сообщается, имели тонкие светодиодные фары, открытые буксировочные крюки, внедорожные шины, багажник на крыше с лестницей и защитный бампер. Ожидается, что кроссовер будет построен на новой платформе, увеличится в размерах и приобретет более брутальный, внедорожный характер.

Дебют модели Outlander следующего поколения, также показанной на мероприятии, запланирован на 2028 год. Предполагается, что машина сменит актуальную платформу Nissan-Renault на архитектуру, разработанную Mitsubishi. Эта новинка отличается также увеличенным дорожным просветом, модернизированной подвеской, более массивными элементами кузова, более агрессивным передним бампером и более эффективной системой полного привода.

С четвертой продемонстрированной новинкой - концептуальным Mitsubishi XRT - компания рассчитывает усилить свои позиции в сегменте пикапов. В серийном воплощении это будет среднеразмерный автомобиль на платформе Nissan Frontier следующего поколения. Дебют намечен на 2029 год. Он будет использовать ту же платформу и основные механические компоненты, что и Frontier, но дилерам сообщили, что пикап получит собственный стиль, интерьер и ходовые качества Mitsubishi.