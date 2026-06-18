Ford GT Джереми Кларксона ушел с молотка

Ford GT заболевшего Джереми Кларксона ушел с молотка. Британский дилер подержанных автомобилей продал Ford GT первого поколения, ранее принадлежавший известному британскому телеведущему Джереми Кларксону. Такие машины выпускались с 2004 по 2006 год, а всего было собрано около 4000 экземпляров.

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Своего нового владельца нашел 1 из 101 экземпляра Ford GT, которые были поставлены новыми на европейский рынок. Состояние автомобиля автосалон посчитал отличным.

Пробег на момент публикации объявления составлял 28 тыс. миль (45 тыс. км). Сам Кларксон прокомментировал появление лота так: «Надеюсь, они починили сигнализацию!!!»

До этого британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал о своем диагнозе «рак» в эпизоде документального сериала «Ферма Кларксона», вышедшем на этой неделе.

66-летний звезда экрана сообщил, что болезнь обнаружена на ранней стадии, и пообещал, что «всё будет хорошо». Однако предупредил, что в следующих эпизодах он уже может не появиться.