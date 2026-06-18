Мэр Пятигорска объяснил перебои на крупных АЗС ростом спроса

В Пятигорске наблюдается временный дефицит топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Он возник из-за повышенного спроса. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

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— На период, когда топливо заканчивается и его везут, происходят перебои. <...> В зависимости от дефицита, спроса, подвоза и т. д. ситуация по маркам топлива меняется, — написал Ворошилов в своем канале в мессенджере МАКС.

18 июня Федеральная антимономольная служба обязала компанию «Нефтьмагистраль» до 26 июня предоставить информацию о ценах на топливо. Компания также должна обосновать, почему взлетели цены на топливо.

17 июня стало известно, что «Татнефть» сняла все ограничения на продажу топлива. В данный момент бензин можно оплатить любыми способами — картами, наличными или через приложение.

С 10 июня сразу на 15 автозаправочных станциях в Краснодарском крае была полностью приостановлена продажа топлива. В регионе произошел сбой мелкооптовых закупок, поэтому на небольших АЗС топлива стало не хватать, а в крупных сетях, где бензина достаточно, спрос, наоборот, вырос.